Le ragazze ci dissero di essere state molestate dal venditore di crêpes

Due ragazze hanno raccontato di essere state molestate da un venditore di crêpes, in un episodio che si è verificato a Brindisi. Contestualmente, si è verificata una rissa che ha portato al ferimento di un giovane. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i fatti e identificare eventuali responsabili. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e della comunità locale.

BRINDISI - Un episodio inquadrato come violenza sessuale su due minorenni e una violenta rissa culminata con l'ancora più grave ferimento di un giovane. Il primo avvenuto durante la festa patronale del 2025 a Mesagne, il secondo il giorno dell'Immacolata, sempre nel comune messapico. Sono i due.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: «Siamo state molestate in palestra». Tre ragazzine di Senigallia mandano a processo l'istruttore Mirarchi: “Siamo venuti fuori nella ripresa. Le ragazze sono state bravissime”Alla seconda presenza ufficiale sulla panchina azzurra Maurizio Mirarchi raccoglie la prima gioia da commissario tecnico della nazionale femminile...