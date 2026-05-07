Le ragazze ci dissero di essere state molestate dal venditore di crêpes

Da brindisireport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ragazze hanno raccontato di essere state molestate da un venditore di crêpes, in un episodio che si è verificato a Brindisi. Contestualmente, si è verificata una rissa che ha portato al ferimento di un giovane. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i fatti e identificare eventuali responsabili. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e della comunità locale.

BRINDISI - Un episodio inquadrato come violenza sessuale su due minorenni e una violenta rissa culminata con l'ancora più grave ferimento di un giovane. Il primo avvenuto durante la festa patronale del 2025 a Mesagne, il secondo il giorno dell'Immacolata, sempre nel comune messapico. Sono i due.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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