Tre ragazzine di Senigallia hanno presentato querela contro un istruttore di 60 anni, accusandolo di averle molestate in palestra attraverso sfioramenti, tentativi di baci e allusioni sessuali. La procura ha deciso di mandare a processo l’uomo, che ora dovrà rispondere delle accuse formulate dalle giovani. La vicenda riguarda un procedimento penale in corso nella città.

SENIGALLIA Sfioramenti proibiti, baci tentati e allusioni sessuali. C’è tutto questo nell’imputazione formulata dalla procura nei confronti di un 60enne senigalliese, istruttore e titolare di una palestra. A subire le contestate molestie, tre ragazzine che all’epoca dei fatti avevano 14, 16 e 17 anni. Giovani che, dopo essersi interfacciate con i genitori, erano andate a sporgere denuncia dai carabinieri, puntando il dito contro l’istruttore. L’uomo ha affrontato l’udienza preliminare davanti al gup Francesca De Palma. Il rito Difeso dall’avvocato Alessandro Genovali, ha deciso di procedere con l’abbreviato per difendersi dall’accusa di violenza sessuale per i fatti avvenuti tra novembre 2024 e febbraio 2025, proprio all’interno della palestra che gestisce. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - «Siamo state molestate in palestra». Tre ragazzine di Senigallia mandano a processo l'istruttore

Articoli correlati

Palestra horror, istruttore accusato di abusi su tre adolescentiSENIGALLIA - Un massaggio che diventa una carezza spinta, una fetta di torta usata come pretesto per dare un bacio poi respinto, messaggi su...

Sono state ritrovate le tre ragazzine che erano scomparse ieri: “Stanno bene”Sono state ritrovate le tre ragazzine, che erano scomparse ieri dalla provincia di Cremona.

Contenuti e approfondimenti su Siamo state

Discussioni sull' argomento Siamo state molestate in palestra. Tre ragazzine di Senigallia mandano a processo l'istruttore; Foggia, ampliate le ricerche per ritrovare Elena scomparsa lungo la Ss16. L'amica: Prima che sparisse siamo state molestate; Molestate fuori dalla disco, ci ha picchiate anche la polizia: l'incubo di 8 ragazze in vacanza in Spagna; U19 femminile, Piva: Conosco le mie ragazze, sono forti e nel secondo tempo si sono riscattate.

«Siamo state molestate in palestra». Tre ragazzine di Senigallia mandano a processo l'istruttoreSENIGALLIA Sfioramenti proibiti, baci tentati e allusioni sessuali. C’è tutto questo nell’imputazione formulata dalla procura ... msn.com

Pallavolo Champions F - Bosetti: "Siamo state costanti, bene così, brave" x.com

Serie C Femminile, Carola Spotorno al nostro "Siamo state brave a portare a casa i 3 punti e a non sottovalutare l’avversario. Abbiamo disputato una buona partita, ma sappiamo che possiamo fare di più soprattutto a livello finalizzativo. Ora dobbi facebook