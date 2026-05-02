Mirarchi | Siamo venuti fuori nella ripresa Le ragazze sono state bravissime

Alla sua seconda presenza ufficiale sulla panchina della nazionale femminile italiana, Maurizio Mirarchi ha commentato la prestazione delle giocatrici, affermando che sono state brave e sono uscite bene nel momento della ripresa. La partita ha rappresentato il primo successo ufficiale per il nuovo commissario tecnico, che ha preso il comando della squadra in un momento di transizione.

Alla seconda presenza ufficiale sulla panchina azzurra Maurizio Mirarchi raccoglie la prima gioia da commissario tecnico della nazionale femminile italiana. Nella seconda giornata del girone B della Division I di World Cup l’Italia piega l’Australia 15-14 dopo i tiri di rigore. I tempi regolamentari si erano conclusi sul 10-10 dopo che le azzurre avevano, con pazienza e lucidità, rimontato il 7-2 dei primi sedici minuti. La squadra cresce sensibilmente dopo il brutto inizio, migliora l’efficienza al tiro e ribatte colpo su colpo alla quotata formazione oceanica. Il tecnico azzurro commenta così la prova offerta dalla squadra: “ Bella partita, dopo un inizio non facile siamo riusciti a riprenderla.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mirarchi: “Siamo venuti fuori nella ripresa. Le ragazze sono state bravissime” Notizie correlate Spalletti a Sky: «Sofferto nella prima mezz’ora, poi siamo venuti fuori. Abbiamo questi difetti qui da risolvere»di Luca FiorettiSpalletti a Sky: «Sofferto nella prima mezz’ora, poi siamo venuti fuori». Bergomi bacchetta l’Inter: «Contro il Bodo Glimt sono venuti fuori i difetti strutturali della squadra. Su Thuram dico…»Sommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions.