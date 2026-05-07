Le proteste anti-Russia Femen e Pussy riot unite | Non è arte ma propaganda

Due gruppi femminili, noti per le loro performance provocatorie, si sono unite in occasione di una manifestazione pubblica. Durante l'evento, sono stati utilizzati fumogeni di colore blu e giallo, che richiamano la bandiera ucraina, e sono state esposte immagini di seni scoperti. Le attiviste hanno indossato passamontagna fucsia e portato in scena slogan contro il leader del paese, definendo le loro azioni come propaganda piuttosto che arte.

Fumogeni blu e gialli come la bandiera ucraina e seni scoperti. Passamontagna fucsia e slogan anti-Putin ("Questa non è arte, è propaganda"). Come annunciato le Pussy Riot sono arrivate ieri mattina ai Giardini della Biennale di Venezia per protestare contro la presenza della Russia alla 61ª Esposizione Internazionale d’Arte. Il collettivo punk-rock russo, noto per l’arresto con l’accusa di ‘teppismo e istigazione all’odio religioso’, ha radunato diverse decine di manifestanti aderenti a gruppi e movimenti vicini alla causa, prime fra tutte le Femen, movimento femminista ucraino fondato a Kiev nel 2008 da Oksana Šacko, Hanna Hutsol e Inna Shevchenko.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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