Questa mattina, davanti al padiglione della Russia alla Biennale di Venezia, si sono radunate alcune attiviste con fumogeni. Le Pussy Riot e le Femen hanno organizzato un sit-in per protestare contro la partecipazione russa alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte. La manifestazione si è svolta nei Giardini della Biennale, attirando l’attenzione dei presenti. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evento.

Come ampiamente annunciato le Pussy Riot sono arrivate questa mattina ai Giardini della Biennale di Venezia per protestare contro la presenza della Russia alla 61esima Esposizione Internazionale d’Arte. Le manifestanti si sono presentate con l’ormai noto passamontagna fucsia, slogan anti-Putin, fumogeni e seni scoperti. Insieme a loro anche diverse decine di manifestanti aderenti a gruppi e movimenti vicini alla causa. «Questa non è arte. E’ propaganda e voi ne fate parte», è uno degli slogan scanditi dalle Pussy Riot a cui si sono unite anche attiviste delle Femen, il movimento femminista di protesta ucraino fondato a Kiev nel 2008....🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sit in delle Pussy Riot e Femen con fumogeni davanti padiglione della Russia alla Biennale di Venezia

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