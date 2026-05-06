Durante la recente edizione della Biennale di Venezia, le forze di sicurezza hanno fermato alcune attiviste delle Pussy Riot e delle Femen che si sono introdotte nel Padiglione della Russia. Le donne sono apparse senza vestiti, con passamontagna rosa e slogan contro la Russia dipinti sul corpo. La loro presenza si è conclusa con l’intervento delle autorità, che hanno impedito loro di proseguire la manifestazione. La protesta è avvenuta in un momento di tensione politica legata alla presenza del padiglione.

Le Pussy Riot e le Femen hanno fatto irruzione alla Biennale di Venezia con una protesta davanti al Padiglione della Russia finito al centro di una polemica politica e non per essere stato ospitato all’evento. La protesta, a cui hanno preso parte una ventina di partecipanti, è durata circa 15 minuti: alcune attiviste avevano il volto coperto da un passamontagna rosa mentre altre hanno sventolato bandiere ucraine a seno scoperto con scritte dipinte sul torso nudo. Urlati anche slogan contro Mosca ed esposti manifesti. “Russia kills! Biennale exhibits!” (La Russia uccide! La Biennale espone!), “Disobey! Disobey! Disobey!” (Disobbedisci!...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Seno scoperto, passamontagna rosa e slogan contro la Russia: protesta delle Pussy Riot e le Femen alla Biennale di Venezia – Video

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