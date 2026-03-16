Previsioni de Il Tempo - Capezzone intervista Bertoldi | Siria Iran e Cuba il punto sulle crisi internazionali

Nel corso della nuova puntata di Previsioni del Tempo, il direttore Daniele Capezzone ha intervistato Alessandro Bertoldi, direttore dell'Istituto Friedman. Si è parlato di crisi internazionali, con particolare attenzione a Siria, Iran e Cuba, e alle recenti tensioni tra Rubio e Vance. La discussione si è concentrata sulle dinamiche attuali di queste aree e sui confronti politici in corso.

Ecco la nuova puntata dello spazio Previsioni del Tempo. Il direttore Daniele Capezzone intervista Alessandro Bertoldi, direttore dell'Istituto Friedman, puntando i riflettori sulle crisi internazionali: Siria, Iran, Cuba e la dialettica in corso tra Rubio e Vance. Ecco la loro analisi e le Previsioni de Il Tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Previsioni de Il Tempo - Capezzone intervista Bertoldi: Siria, Iran e Cuba, il punto sulle crisi internazionali Articoli correlati Previsioni de Il Tempo - Capezzone e Di Gregorio: volata finale per il ReferendumEcco la prima puntata dello spazio Previsioni del Tempo, il punto di fine giornata con una proiezione sul giorno successivo. Non solo Siria. Attenzione alle conseguenze della crisi in Iran nei BalcaniCosì come in Siria, anche nei Balcani le ripercussioni della crisi in Iran sono silenziose ma oggettive. Una selezione di notizie su Previsioni de Il Tempo Capezzone... Temi più discussi: Previsioni meteo video di martedì 17 marzo sull'Italia; Rovesci di pioggia e vento: allerta meteo fino a domenica pomeriggio. Le raccomandazioni; Previsioni meteo, freddo in arrivo dal weekend: ecco dove; Meteo a Napoli e in Campania: le previsioni giorno per giorno dal 16 al 22 marzo 2026: torna il freddo. Possibile neve a bassa quota in Toscana: ecco dove e quando. Le previsioni del tempoDunque secondo le previsioni de iLMeteo.it verso la fine di novembre è possibile che si apra una svolta fredda, con crollo delle temperature e possibili nevicate fino a quote molto basse. La ... lanazione.it Meteo, previsioni del weekend: bel tempo? Solo per pochi. Torna l’instabilità e la goccia fredda potrebbe rovinare i pianiIl weekend si preannuncia con tempo solo parzialmente stabile sull’Italia. Dopo il passaggio del piccolo vortice di bassa pressione che tra giovedì e venerdì avrà interessato buona parte dello Stivale ... leggo.it Previsioni del tempo per Pasqua e Pasquetta 2026: pioggia o sole – Cosa dicono le prime tendenze A poco più di due settimane arrivano i primi modelli meteorologici sui primi giorni di aprile - facebook.com facebook