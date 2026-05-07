Le presunte pretese dei club nelle intercettazioni con Rocchi

Nella procura di Milano continuano le testimonianze relative all'inchiesta che coinvolge cinque persone tra designatori degli arbitri e dirigenti di gara, tra cui Gianluca Rocchi, che si è autosospeso, e il supervisore Var Andrea Gervasoni. Le intercettazioni hanno rivelato presunte richieste da parte di alcuni club, mentre i testimoni vengono ascoltati nei corridoi dell'ufficio giudiziario. L'indagine riguarda le modalità di gestione delle nomine arbitrali e le eventuali interferenze.

Sfilano ancora testimoni nei corridoi della procura di Milano per l'inchiesta che vede indagate cinque persone tra designatori degli arbitri e dirigenti di gara, tra cui Gianluca Rocchi, autosospeso, e il supervisore Var Andrea Gervasoni. Inchiesta che indaga le presunte "pretese" dei club per designazioni e che punta a fare luce anche sui rapporti tra Rocchi e Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter non indagato. Per circa tre ore ieri pomeriggio è stato sentito dal pm Maurizio Ascione, Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. Butti, dirigente dell'Inter dal 2002 al 2013, club per cui ha ricoperto diversi incarichi - dal capo ufficio stampa a team manager della prima squadra - dal 2019 è head of competitions and operations della Lega Serie A.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le presunte "pretese" dei club nelle intercettazioni con Rocchi Notizie correlate Caso arbitri, le intercettazioni su Rocchi rivelano le presunte “pretese” dei clubNdicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. Inchiesta arbitri, le ‘pretese’ dei club nelle intercettazioni di Rocchi(Adnkronos) – Domande, affermazioni, ma anche 'pretese' dei club sulla scelta dei fischietti: è quanto emergerebbe – nell'inchiesta sugli arbitri –... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Le presunte pretese dei club nelle intercettazioni con Rocchi; Rocchi, i manager e i presunti favori alle squadre: Ora luce sulle pretese dei club; Inchiesta arbitri, nelle intercettazioni su Rocchi le pretese dei club: pm indagano su rapporti con manager Inter · LaC News24; Caso Rocchi, oggi altre audizioni dei Pm: le news sull'inchiesta sugli arbitri. Le presunte pretese dei club nelle intercettazioni con RocchiAscoltati come testimoni l'ex arbitro Pinzani e il responsabile delle competizioni della Lega A Butti ... ilgiornale.it Inchiesta arbitri: intercettazioni su Rocchi rivelano le 'pretese' dei clubNel mirino degli inquirenti vi sono anche i rapporti tra Rocchi e Giorgio Schenone, il club referee manager dell’Inter, anch'egli non indagato. L'indagine si concentra specificamente sulle pretese ... it.blastingnews.com '', - Che notte! Lo stacco di testa di Rocchi fa esplodere il 'Pinto': il cronometro segna il 77'. E' l'1-1 che basta ai falchetti per aggiudicarsi il second - facebook.com facebook Nelle intercettazioni anche le telefonate tra Rocchi e Butti. Faro sui rapporti con Schenone x.com