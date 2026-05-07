Le presunte pretese dei club nelle intercettazioni con Rocchi

Da ilgiornale.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella procura di Milano continuano le testimonianze relative all'inchiesta che coinvolge cinque persone tra designatori degli arbitri e dirigenti di gara, tra cui Gianluca Rocchi, che si è autosospeso, e il supervisore Var Andrea Gervasoni. Le intercettazioni hanno rivelato presunte richieste da parte di alcuni club, mentre i testimoni vengono ascoltati nei corridoi dell'ufficio giudiziario. L'indagine riguarda le modalità di gestione delle nomine arbitrali e le eventuali interferenze.

Sfilano ancora testimoni nei corridoi della procura di Milano per l'inchiesta che vede indagate cinque persone tra designatori degli arbitri e dirigenti di gara, tra cui Gianluca Rocchi, autosospeso, e il supervisore Var Andrea Gervasoni. Inchiesta che indaga le presunte "pretese" dei club per designazioni e che punta a fare luce anche sui rapporti tra Rocchi e Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter non indagato. Per circa tre ore ieri pomeriggio è stato sentito dal pm Maurizio Ascione, Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. Butti, dirigente dell'Inter dal 2002 al 2013, club per cui ha ricoperto diversi incarichi - dal capo ufficio stampa a team manager della prima squadra - dal 2019 è head of competitions and operations della Lega Serie A.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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