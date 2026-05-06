Nell’ambito di un’indagine sul mondo arbitrale, sono state pubblicate intercettazioni che coinvolgono un noto ex arbitro. Le conversazioni rivelano alcune richieste avanzate da alcuni club nei confronti di questa figura. Le registrazioni sono state ottenute nel corso di indagini in corso e riguardano conversazioni telefoniche e ambientali. Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle conseguenze di queste rivelazioni.

Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. I dettagli Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l’attacco: idea Bayo! L’indiscrezione Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!». Cosa è successo davvero Calciomercato Milan: Goretzka arriva se.Qual è il grande ostacolo da superare per i rossoneri Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. I dettagli Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l’attacco: idea Bayo! L’indiscrezione Arsenal trascinato da Gabriel: è lui il vero leader dei Gunners.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Caso arbitri, le intercettazioni su Rocchi rivelano le presunte “pretese” dei club

Notizie correlate

Inchiesta arbitri, nelle intercettazioni Rocchi a colloquio con molti club di Serie ANelle carte in mano al pubblico ministero Maurizio Ascione, che sta indagando sul sistema arbitrale italiano e sulle presunte pressioni esercitate...

Caso Rocchi, davanti al pm Schenone (Inter) e gli altri addetti agli arbitri dei clubNell’inchiesta sugli arbitri c’è una nuova figura finita sotto la lente d’ingrandimento: il club referee manager, l’uomo ingaggiato dalle squadre per...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Inchiesta arbitri, novità oggi con prima intercettazione: le parole di Rocchi e la difesa di Gervasoni; Arbitri sgraditi e designazioni combinate? Non lo dicono testimonianze o intercettazioni, è la sintesi del pm; Qual è la posizione dell'Inter e cosa rischia, può perdere lo scudetto, chi sono gli indagati, ci sono intercettazioni? Domande e risposte sull' inchiesta arbitri; Inchiesta arbitri: nomi 'graditi' o 'sgraditi' all'Inter? Le zone d’ombra per l’ipotesi di frode sportiva.

Le news del 1 maggio su Caso Rocchi, nelle intercettazioni il nome dell’addetto agli arbitri dell’InterL'ex designatore Gianluca Rocchi ha deciso di non presentarsi in Procura a differenza di Gervasoni sentito dai pm nella giornata di ieri ... fanpage.it

Caso Rocchi, la Procura si gioca le utime carte: intercettazioni con dialoghi vietati, nuovi interrogatori, la denuncia di GaspCi sarebbero prove di telefonate del designatore Rocchi con dirigenti di club, verrà ascoltato anche il referente degli arbitri dell'Inter Schenone assieme a quelli di altre squadre ... sport.virgilio.it

Passione Inter. . Continua la festa per lo scudetto dell'Inter mentre si accende il mercato tra le parole di Marotta, le cessioni, nuovi acquisti, il caso arbitri e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti - facebook.com facebook

Caso arbitri, la trama si infittisce: un tesserato dell' #Inter verrà ascoltato dal P.M. #ACMilan #SempreMilan x.com