Volley femminile europeo in tv | le italiane si giocano tutto tra Champions e Challenge Cup su Sky e NOW

Le squadre italiane di volley femminile sono impegnate in partite decisive tra Champions League e Challenge Cup, trasmesse in diretta su Sky e NOW. Conegliano, Scandicci, Milano e Vallefoglia partecipano a quarti di finale e finali, con le gare che coinvolgono diverse fasi della competizione. Le partite vengono trasmesse in diretta, offrendo agli appassionati italiani la possibilità di seguire da vicino le prestazioni delle squadre nazionali.

Conegliano, Scandicci, Milano e Vallefoglia protagoniste tra quarti di finale e finale europea: ecco il programma completo Il grande volley europeo femminile entra nella fase decisiva e torna protagonista in diretta su Sky e in streaming su NOW, con appuntamenti chiave tra Challenge Cup e CEV Champions League. Si parte mercoledì 18 marzo alle ore 18 su Sky Sport Max con la finale di ritorno della Challenge Cup femminile. La Megabox Vallefoglia vola ad Atene per affrontare il Panathinaikos, forte del successo per 3-2 ottenuto nella gara d’andata. In palio c’è il trofeo, in una sfida che si preannuncia equilibrata. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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