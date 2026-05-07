Nel Friuli occidentale, tra Livenza e Meduna, un'azienda vinicola si concentra su produzioni di Pinot Bianco, puntando sulla precisione nella lavorazione. La scelta è quella di verificare i risultati attraverso il rispetto del terroir, senza sovrapporsi alla qualità naturale delle uve. La produzione si distingue per un approccio diretto e fedele alle caratteristiche del territorio, senza ricorrere a tecniche eccessivamente elaborate.

Nel Friuli occidentale, tra Livenza e Meduna, Le Monde ha scelto una strada lineare: lavorare sulla precisione più che sull’effetto, lasciando al terroir il compito di fare la differenza. La storia della tenuta affonda nel Settecento, quando apparteneva ai Giustinian e, con ogni probabilità, ai Brandolini, che ne hanno lasciato un segno visivo ancora evidente nel rosso dell’edificio principale. Ma la traiettoria recente comincia nel 2008, quando Alex Maccan acquisisce la proprietà dopo anni passati a osservarla quasi quotidianamente. Da lì prende forma un progetto che evita scorciatoie: investimenti, riorganizzazione, ampliamento e una ridefinizione netta dell’identità produttiva.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le Monde, la sinfonia del Pinot Bianco

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