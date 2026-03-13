Dal 15 al 18 maggio i borghi di Egna e Montagna in Alto Adige ospitano le Giornate Altoatesine del Pinot Nero, un evento dedicato a questa prestigiosa varietà di vino. Durante questa quattro giorni, gli appassionati possono scoprire diverse proposte e partecipare a degustazioni e iniziative legate alla produzione locale. L’evento richiama visitatori da tutta la regione e oltre.

Dal 15 al 18 maggio, i borghi di Egna e Montagna – in Alto Adige – tornano a essere il cuore pulsante di una delle eccellenze enologiche più apprezzate con le attesissime Giornate Altoatesine del Pinot Nero. È la 28esima edizione di un appuntamento unico nel suo genere, capace di coniugare tradizione e cultura in uno dei territori più vocati alla coltivazione di questa nobile varietà. Da quasi trent’anni, le Giornate altoatesine del Pinot Nero vengono organizzate - con passione e impegno - da un team di volontari e l’evento gode di grande apprezzamento nel mondo enologico e attira numerosi produttori e visitatori. Protagonisti saranno tutti i vini del Concorso Nazionale del Pinot Nero, che va in scena a inizio maggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Calici d’Alto Adige. Tornano le giornate del Pinot Nero

