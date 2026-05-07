Le intercettazioni di Sempio sono state analizzate in un contesto di dibattito pubblico, con alcuni commentatori che hanno ipotizzato possibili motivazioni come prudenza, rabbia o meccanismi di difesa. Nel frattempo, a Garlasco, nel pavese, si prosegue con un anno di indagini e riflessioni, mentre l’ignoto 3 viene descritto come un fantasma genetico di una persona deceduta. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, tra ipotesi e ricostruzioni.

Garlasco (Pavia) – Un anno di suggestioni su Garlasco. Ignoto 3 trasformato nel fantasma genetico di un morto. Il santuario, le piste esoteriche, Tromello e le colazioni con gli assassini. Intanto, mentre si inseguiva la fantasia investigativa, continuava il fango gratuito. Su Stefania e Paola Cappa. Su Marco Poggi. Un punto resta fermo: perché Alberto Stasi possa dimostrarsi innocente, occorre smontare l’impianto che lo ha condannato. Bisogna demolire la perizia Testi. Bisogna spiegare come le sue Lacoste potessero rimanere immacolate. Soprattutto bisogna affrontare il dettaglio più feroce: l’impronta della scarpa a pallini disegnata con il sangue di Chiara, misura 42.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le intercettazioni di Sempio? “Può essere prudenza, rabbia, un meccanismo di difesa”

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