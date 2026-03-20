Garlasco difesa di Sempio identifica arma del delitto ma resta il dubbio perché non può essere l' unica

Nella vicenda di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio afferma di aver individuato l’arma del delitto, ma sottolinea che non può essere l’unica possibile. Durante le fasi processuali, sono stati analizzati diversi elementi e testimonianze, senza ancora arrivare a una certezza completa. La questione rimane aperta, con la difesa che evidenzia come non siano stati esclusi altri strumenti come possibili cause del fatto.

Proseguono le indagini sul delitto di Garlasco. E prosegue anche il lavoro degli avvocati di Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l’uccisione di Chiara Poggi. Secondo quanto ricostruito nella trasmissione tv Mattino 5, gli avvocati difensori del 38enne, grazie ad alcuni accertamenti, sarebbero riusciti a risalire all’arma con cui è stato compiuto l’omicidio della ragazza. Il medico legale Giuseppe Fortuni ha però contestato la scoperta dei legali. Garlasco, la difesa di Sempio avrebbe individuato l'arma del delitto Il medico legale Fortuni: "Usate più armi" Lo sfogo dell'avvocata di Alberto Stasi Garlasco, la difesa di Sempio avrebbe individuato l’arma del delitto Un inviato di Mattino 5 ha riferito che la difesa di Sempio si riunisce spesso a Roma per fare il punto della situazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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