Nelle ultime ore, due persone sono state ascoltate in procura nell'ambito delle indagini sulla vicenda di Garlasco. Un uomo ha passato quattro ore davanti ai pubblici ministeri, affermando di aver visto dei video di Chiara e Alberto, e di poter fornire spiegazioni. Un altro, invece, ha dichiarato di non aver mai visto con un'altra persona i filmati dei due giovani. Durante le audizioni sono state ascoltate anche le cugine coinvolte.

Quasi quattro ore. Tanto è durato l'interrogatoria ad Andrea Sempio che, come previsto, ha tenuto la linea del silenzio e non ha risposto alle domande dell'aggiunto Stefano Civardi e delle pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano. Sempio, indagato come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi, è uscito in auto accompagnato dai suoi avvocati. Probabile che chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà letto e studiato gli atti e avrà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Oggi è stato anche il giorno di Marco Poggi. Il fratello di Chiara era già stato sentito a marzo dell'anno scorso e il 20 maggio successivo a Mestre lo stesso giorno in cui Sempio non si presentò in procura per l'interrogatorio.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, Sempio in procura quattro ore, nuove intercettazioni: "Ho visto video di Chiara e Alberto" | L'avvocato: "Dice di essere in grado di dare spiegazioni"

GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA

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Nelle intercettazioni #AndreaSempio - parlando da solo - dice di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e lei avrebbe detto: "Non ci voglio parlare con te"e ha attaccato il telefono. #Tg1 - facebook.com facebook

"La verità sta da un'altra parte", dice il sindaco di Rimini, che considera l'intervista di Roberto #Savi a #Belve "un tentativo patetico di riaprire quello che è già scritto nelle carte e nei processi". x.com