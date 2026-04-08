Stasera su Italia 1 torna il programma televisivo Le Iene, che proporrà servizi su vari argomenti, tra cui scandali legati al mondo digitale, dettagli sulla strage di Erba e storie che hanno commosso il pubblico. La trasmissione prevede anche la presenza di ospiti in studio e reportage realizzati in esclusiva. La puntata si concentrerà su inchieste e approfondimenti su temi di attualità e cronaca.

Le Iene tornano su Italia 1 con servizi esclusivi: scandali online, misteri sulla strage di Erba e storie commoventi, tra ospiti in studio e reportage in esclusiva. Stasera, mercoledì 8 aprile, in prima serata su Italia 1 alle 21:20, torna un nuovo appuntamento con Le Iene, il programma di inchieste e approfondimento condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. L'ideatore del format è Davide Parenti, mentre la regia è di Antonio Monti. Tra gli ospiti in studio: Samurai Jay. L'economia dell'indignazione: il business della rabbia online Esiste un mercato invisibile che cresce ogni volta che la temperatura del dibattito online si alza. È l'economia dell'indignazione: un modello di business digitale dove la rabbia e la polarizzazione emotiva non sono incidenti di percorso, ma il motore principale per . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Le iene stasera su Italia 1: anticipazioni ospiti e inchieste del 25 marzoStasera su Italia 1 Le Iene tornano con Veronica Gentili e Max Angioni: dal caso Rossi ai dubbi sulla fede di Alberto Ravagnani, fino all'inchiesta...

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Le Iene presentano Inside stasera su Italia 1, la strage di Elba: Colpevoli davvero?Le nuove testimonianze raccolte dall'inviato del programma di Davide Parenti ridisegnano la timeline della strage: Olindo e Rosa sarebbero stati in via Diaz in un orario incompatibile con l'accusa. movieplayer.it

Stasera, in prima serata su Italia1, a “Le Iene presentano: Inside” torniamo su alcuni casi che continuano a far discutere. Con @AndreettaMax e @gonzogiornalism analizzeremo nuove testimonianze e ricostruzioni per capire come si diventa davvero colpevoli x.com

Stasera, in prima serata su Italia1, a “Le Iene presentano: Inside” torniamo su alcuni casi che continuano a far discutere. Con Max Andreetta e Francesco Priano analizzeremo nuove testimonianze e ricostruzioni per capire come si diventa davvero colpevoli ag - facebook.com facebook