Questa sera, giovedì 7 maggio, il programma Le Iene, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, trasmetterà in prima serata su Italia 1. Tra gli ospiti in studio ci sarà anche Arisa. La puntata si apre con un intervento delle Iene che rispondono alle accuse di Chiara Ingrosso riguardo al caso Garlasco.

È Arisa l’ospite in studio di questa sera, giovedì 7 maggio, de Le Iene, il programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, in onda in prima serata su Italia 1. Anticipazioni del 7 maggio 2026. Il caso Pierina Paganelli. Gaston Zama torna a occuparsi del caso di Pierina Paganelli, mostrando audio mai ascoltati prima, di cui però si è parlato molto nei giorni scorsi. Si tratta delle note vocali registrate da Romina Sebastiani, ex amica di Manuela Bianchi, dopo un incontro con quest’ultima. Negli audio, Manuela avrebbe confidato di non aver visto Louis Dassilva sulla scena del crimine e di aver reso alcune dichiarazioni ai pm solo perché indotta a farlo.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Le Iene rispondono alle accuse di Chiara Ingrosso sul caso Garlasco

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Non posso girare il commento di #SalvoSottile a proposito di Chiara Ingrosso sul caso #Garlasco! Leggetelo! Non posso fare Rt perché sono stata bloccata da Salvo Sottile...senza motivo! (Probabilmente una sua svista visto che è un giornalista tra i miei prefe x.com