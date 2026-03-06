Caso Siffredi le Iene rispondono alla querela | Abbiamo lavorato con serietà

Le Iene hanno risposto alla querela presentata da Rocco Siffredi, noto attore e regista nel settore adult, che aveva accusato la trasmissione e alcune donne di abusi sul set e nella sua Academy. La trasmissione ha dichiarato di aver lavorato con serietà, sottolineando di aver affrontato la vicenda senza compromessi. La querela è stata annunciata poco dopo le accuse pubbliche rivolte a Siffredi.

Il pornoattore ha querelato la trasmissione e le ragazze che hanno raccontato di aver subito abusi sul set e nella sua "Academy" ""Nella primavera del 2025 'Le Iene' hanno trasmesso Le testimonianze di una serie di donne che hanno raccontato di presunte prevaricazioni, abusi e violenze che avrebbero subito nel corso del proprio lavoro nel mondo dell'hard. Con loro abbiamo avviato una riflessione sul consenso, un tema quantomai attuale e dibattuto a livello mondiale", si legge in una nota diffusa dalla trasmissione.

