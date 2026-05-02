La balena Timmy è stata liberata nel mare del Nord | ha lasciato la chiatta e nuota verso l'Oceano Atlantico

Una balena, chiamata Timmy, è stata liberata nel Mare del Nord dopo aver trascorso del tempo su una chiatta. Dopo il trasferimento, l’animale ha iniziato a nuotare verso l’Oceano Atlantico. L’operazione di rilascio ha coinvolto un trasporto particolare e senza precedenti. La balena si trova ora libera di muoversi nel suo habitat naturale.

La balena Timmy ha lasciato la chiatta su cui viaggiava ed è stata liberata nel Mare del Nord, dopo un trasporto senza precedenti. Ora nuota verso l’Atlantico, ma resta ancora in pericolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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