Le città di pianura trionfa ai David di Donatello 4 statuette per Primavera di Michieletto

Nella cerimonia di premiazione dei David di Donatello, il film “Le città di pianura” ha vinto quattro premi, mentre “Primavera”, diretto da Michieletto, ha ottenuto altrettante statuette. La pellicola di Francesco Sossai, uscita nel 2025 e ambientata nel Veneto, ha riscosso successo tra il pubblico e la critica, distinguendosi tra le nomination di quest’anno. La serata ha visto premi assegnati a diverse produzioni cinematografiche italiane.