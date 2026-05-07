Le città di pianura trionfa ai David di Donatello 4 statuette per Primavera di Michieletto
Nella cerimonia di premiazione dei David di Donatello, il film “Le città di pianura” ha vinto quattro premi, mentre “Primavera”, diretto da Michieletto, ha ottenuto altrettante statuette. La pellicola di Francesco Sossai, uscita nel 2025 e ambientata nel Veneto, ha riscosso successo tra il pubblico e la critica, distinguendosi tra le nomination di quest’anno. La serata ha visto premi assegnati a diverse produzioni cinematografiche italiane.
Nella notte “Le città di pianura”, il film di Francesco Sossai che nel 2025 ha stupito i botteghini del Veneto e non solo, ha trionfato ai David di Donatello. Miglior film, migliore regia (Francesco Sossai), miglior attore protagonista (Sergio Romano), migliore sceneggiatura Originale, miglior.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: "Le città di pianura" di Francesco Sossai trionfa ai David di Donatello 2026 con otto statuette. Tutti i premi
David di Donatello 2026, Le città di pianura di Francesco Sossai trionfa con 8 statuette: Sorrentino a mani vuote. Insinna mattatore della serata: la cronaca della cerimoniaUna produzione a basso budget, autenticamente outsider, girata nella pianura veneta, con attori non troppo celebri (Pennacchi e Citran sì, ma hanno...
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: David di Donatello: trionfo de Le città di pianura con otto statuette; Le città di pianura trionfa come miglior film ai David di Donatello 2026; Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitori; Le città di pianura vince 8 David di Donatello, niente per La grazia.
Le città di pianura, dove vedere il film vincitore dei David di Donatello 2026Il film Le città di pianura ha fatto il pieno di statuette ai David di Donatello 2026: per chi vuole vederlo, è disponibile in streaming ... bestmovie.it
Ai David di Donatello sbanca 'Le città di pianura', nell'edizione delle protesteValeria Golino: 'Spero che sul cinema italiano possa esserci una discussione seria'. Matilda De Angelis: 'Dobbiamo riportare il cinema a essere puro, politico, sociale'. TUTTI I PREMIATI La protesta d ... ansa.it
L'attrice siciliana sul palco dei David di Donatello: il trionfo per “Gioia mia”, l’eleganza firmata Armani e un discorso che celebra il cinema e la sua magia senza tempo x.com
ANDREA CASTORINA TRIONFA AI DAVID DI DONATELLO 2026: È SUA LA MIGLIORE SCENOGRAFIA Grande emozione ai David di Donatello 2026, la notte più importante del cinema italiano, dove tra i protagonisti assoluti spicca anche Andrea Castori - facebook.com facebook