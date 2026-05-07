David di Donatello 2026 Le città di pianura di Francesco Sossai trionfa con 8 statuette | Sorrentino a mani vuote Insinna mattatore della serata | la cronaca della cerimonia

Ai David di Donatello 2026, il film Le città di pianura di Francesco Sossai ha vinto otto premi, risultando il grande vincitore della serata. La cerimonia si è svolta con vari riconoscimenti per altri film e registi, mentre alcuni nomi noti, come il regista Premio Oscar, non hanno ricevuto premi. Insinna ha condotto la serata, presentando le premiazioni e i momenti più significativi dell’evento.

Una produzione a basso budget, autenticamente outsider, girata nella pianura veneta, con attori non troppo celebri (Pennacchi e Citran sì, ma hanno un ruolo minore) ha messo in fila e in silenzio le produzioni dei big Veneto pigliatutto. Le città di pianura di Francesco Sossai trionfa ai David di Donatello 2026 vincendo ben otto statuette. L’avessero scritto un anno fa nessuno ci avrebbe creduto. Una produzione a basso budget, autenticamente outsider, girata nella pianura veneta, con attori non troppo celebri (Pennacchi e Citran sì, ma hanno un ruolo minore) ha messo in fila e in silenzio le produzioni dei big. In primis La Grazia di Paolo Sorrentino che entra al Teatro 23 di Cinecittà con 14 nomination e ne esce a notte fonda con “zero tituli”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - David di Donatello 2026, Le città di pianura di Francesco Sossai trionfa con 8 statuette: Sorrentino a mani vuote. Insinna mattatore della serata: la cronaca della cerimonia Notizie correlate David di Donatello 2026, otto statuette per Sossai: nessuna per Paolo SorrentinoUna serata di festa, la più prestigiosa per il cinema italiano, ma anche un momento di riflessione sul mondo in fiamme e sullo stato dell’industria... Leggi anche: David di Donatello 2026, colpo di scena alle nomination: 16 candidature per “Le città di pianura” di Sossai, in cinquina ‘La Grazia’ di Sorrentino e ‘Cinque Secondi’ di Virzì Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco Sossai; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; Nomination David di Donatello 2026, tutti i candidati; Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitori. Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi a film e attoriI David di Donatello 2026 premiati nella 71esima cerimonia: Miglior Film Le città di pianura, Miglior Regia Francesco Sossai, Miglior Attore Sergio Romano ... fanpage.it David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco SossaiDirettamente dal Teatro 23 di Cinecittà di Roma nella serata di mercoledì 6 maggio la cerimonia dei David di Donatello 2026 svelerà tutti i vincitori ... vogue.it La 71/a edizione dei David di Donatello si chiude nel segno di Francesco Sossai. Il suo film, Le città di pianura, è il trionfatore assoluto della manifestazione, portando a casa i premi più prestigiosi: Miglior film, Miglior regia e Migliore sceneggiatura originale (fir - facebook.com facebook Ai David di Donatello trionfano "Le città di pianura" e le proteste sulla crisi del cinema x.com