Una notte di applausi, rivendicazioni, politica culturale e cinema vissuto quasi come un manifesto collettivo. La 71esima edizione dei David di Donatello incorona “Le città di pianura” di Francesco Sossai, il film rivelazione dell’anno che, partito da sedici candidature, conquista otto statuette e si prende il centro della scena a Cinecittà. Miglior film, miglior regia, miglior produttore, miglior sceneggiatura originale, miglior casting, miglior montaggio e miglior canzone tra i riconoscimenti che hanno trasformato il titolo di Sossai nel vero trionfatore della serata. Il successo del film arriva dopo mesi di crescita lenta ma costante, sostenuta soprattutto dal passaparola e dall’affetto del pubblico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - David di Donatello, “Le città di pianura” domina la notte del cinema italiano con otto premi

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