Cinema ai David di Donatello sbanca Le città di pianura di Sossai

Alla 71ª edizione dei David di Donatello, il film “Le città di pianura” del regista Sossai ha ricevuto numerosi riconoscimenti. La premiazione si è svolta in una cerimonia a cui hanno partecipato numerosi professionisti del settore cinematografico. Il film ha ottenuto premi in diverse categorie, attirando l’attenzione del pubblico e della critica. La serata è terminata con una celebrazione del successo del film in diverse sezioni della manifestazione.

Il cinema. Alla 71ª edizione dei David di Donatello sbanca “Le città di pianura” del regista Sossai. Servizio di Fabio Falzone TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Cinema, ai David di Donatello sbanca “Le città di pianura” di Sossai Cinema, ai David di Donatello sbanca “Le città di pianura” di Sossai Notizie correlate Leggi anche: "Le città di pianura" di Francesco Sossai trionfa ai David di Donatello 2026 con otto statuette. Tutti i premi Ai David di Donatello sbanca "Le città di pianura" nell'edizione delle protesteDiversi gli appelli - tra cinema e politica - lanciati da attori e registi durante la cerimonia dei David di Donatello (4 ore di show concluso nella... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitori; David di Donatello 2026, le pagelle ai vestiti e ai look sul red carpet. FOTO; David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; Oggi la cerimonia dei David di Donatello, conduttori, ospiti e candidati ai premi del cinema. Ai David di Donatello trionfano Le città di pianura e le proteste sulla crisi del cinemaOtto statuette per il film di Francesco Sossai e Adriago Candiago, a bocca asciutta La Grazia di Paolo Sorrentino malgrado le 14 nomination. Tre ... huffingtonpost.it I look di Arisa ai David di Donatello 2026: trasparenze e tagli sul red carpet, cristalli sul palcoArisa è stata una delle grandi protagoniste dei David di Donatello 2026. Arrivata sul red carpet con un provocante completo dark, durante la serata si è cambiata e ha lasciato trionfare gli scintillii ... fanpage.it Sossai chi Ai David di Donatello vince l’outsider Francesco Sossai: 8 premi, su 16 candidature, per Le città di pianura, tra cui miglior film, regista e attore (Sergio Romano): «L’Italia ha bisogno di essere raccontata, di essere vista». A bocca asciutta La grazia - facebook.com facebook David di Donatello 2026: da Bianca Balti ad Arisa, domina il total black x.com