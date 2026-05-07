Le cantine della Repubblica Popolare Marsciano Nord ora hanno un passaporto

Le cantine della Repubblica Popolare Marsciano Nord sono state ufficialmente riconosciute con un passaporto, un documento che attesta la loro appartenenza a questo territorio. Questa zona, situata nel cuore dell’Umbria, comprende diverse realtà agricole che condividono un legame forte con il territorio e tra loro. Le attività si svolgono in un ambiente caratterizzato da impegno, rispetto per l’ambiente e attenzione alla qualità dei prodotti.

Un fazzoletto di terra nel cuore dell’Umbria più autentica che raccoglie molte realtà agricole accomunate da un profondo senso di comunità e dallo stesso modo di vivere: sudore e fatica, rispetto e solidarietà, ricerca continua della qualità nel rispetto dell'ambiente. È la Repubblica Popolare.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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