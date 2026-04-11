Aiuta i bambini con i compiti e viene nominato Alfiere della Repubblica | la storia di Ludovico 19 anni di Marsciano
Ludovico Natalizi, 19 anni di Marsciano, è stato nominato Alfiere della Repubblica. La sua nomina è stata motivata dalla sua attività nel dedicare il tempo ai bambini più piccoli, aiutandoli con i compiti scolastici. La nomina si inserisce nel quadro delle riconoscenze ufficiali che premiano comportamenti di generosità e attenzione verso la comunità. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità locali.
Ludovico Natalizi residente a Marsciano è stato nominato alfiere della Repubblica “per la generosità e la semplicità con cui dedica il proprio tempo ai bambini più piccoli aiutandoli nei compiti scolastici. Il suo impegno silenzioso è occasione di crescita e di arricchimento reciproco”.Nel sito.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Il 15enne che sogna le stelle, il 18enne che aiuta i bambini: Tommaso e Ludovico, tra i nuovi Alfieri della RepubblicaFirenze, 11 aprile 2026 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito 28 attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani...
La poetessa Jasmeen Alfiere della Repubblica a 16 anni: “Racconto in versi i pensieri dei giovani”Reggio Emilia, 11 aprile 2026 – “Sono fiera di me stessa e mi sento davvero importante a ricevere questo riconoscimento che desideravo.