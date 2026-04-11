Aiuta i bambini con i compiti e viene nominato Alfiere della Repubblica | la storia di Ludovico 19 anni di Marsciano

Ludovico Natalizi, 19 anni di Marsciano, è stato nominato Alfiere della Repubblica. La sua nomina è stata motivata dalla sua attività nel dedicare il tempo ai bambini più piccoli, aiutandoli con i compiti scolastici. La nomina si inserisce nel quadro delle riconoscenze ufficiali che premiano comportamenti di generosità e attenzione verso la comunità. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità locali.