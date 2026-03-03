Aprono alle visite guidate i luoghi simbolo di Castrocaro e Terra del Sole

A marzo, a Castrocaro Terme e Terra del Sole si riaprono al pubblico la Fortezza di Castrocaro e il Palazzo Pretorio. La fortezza, un edificio medievale situato su uno sperone di roccia, e il Palazzo Pretorio, centro della cittadella rinascimentale, sono ora accessibili per visite guidate. Entrambi i luoghi rappresentano i simboli storici del territorio e sono aperti ai visitatori.

Con l'arrivo del mese di marzo, a Castrocaro Terme e Terra del Sole riaprono al pubblico i due luoghi simbolo del territorio: la Fortezza di Castrocaro, medievale maniero collocato sullo sperone di roccia spungone, e l'imponente Palazzo Pretorio, cuore della rinascimentale cittadella di Terra del.