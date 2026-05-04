L' olio Evo del Lazio protagonista agli Internazionali BNL d' Italia

Durante gli Internazionali BNL d’Italia, nel Fan Village del Foro Italico è stato allestito uno spazio dedicato all’olio extravergine di oliva del Lazio, realizzato in collaborazione con il Consorzio Olio di Roma IGP. La zona è stata pensata per far conoscere ai visitatori le qualità dell’olio locale e promuovere il prodotto regionale. L’iniziativa ha attirato l’attenzione di appassionati e visitatori, offrendo assaggi e informazioni sul prodotto.

All’interno del Fan Village del Foro Italico allestito per gli Internazionali BNL d’Italia è presente uno spazio dedicato all’olio extravergine di oliva, realizzato in collaborazione con il Consorzio Olio di Roma IGP. L’area intende valorizzare la filiera del prodotto simbolo dell’agroalimentare.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Flavio Cobolli agli Internazionali BNL d’Italia 2026Da promessa del tennis italiano a volto sempre più riconoscibile del circuito: Flavio Cobolli arriva agli Internazionali BNL d’Italia 2026 con una... Tennis, a Cordenons vince Bonadio e vola agli Internazionali BNL d'ItaliaSi è conclusa il 19 aprile, all’Eurosporting di Cordenons, l’edizione 2026 delle prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ercole Olivario, tre primi premi per gli oli del Lazio; Due oli del Chietino premiati al concorso nazionale Ercole Olivario 2026; Le vie dell'extravergine, l'olio di Roma Igp punta sul turismo; L'olio Superbo trionfa al Premio Internazionale Biol: sul podio anche Rincón De La Subbética e JASA Prestige Cuvée. Questi sono i migliori oli EVO del Lazio, premiati con Tre Foglie dal Gambero RossoL’olio extravergine di oliva è uno dei fiori all’occhiello della produzione agroalimentare del nostro Paese, amato in patria ed esportato in ogni parte del mondo. Del resto, la produzione di olio nei ... greenme.it Premio Roma Evo, i vincitori del XXXIII concorso sui migliori oli di Roma e del LazioSi è svolta sabato 28 marzo, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, la cerimonia ufficiale di premiazione dei vincitori del Premio Roma Evo, XXXIII ... romatoday.it Olio EVO del Lazio: protagonista in campo agli #IBI26 Tra i grandi campioni del tennis mondiale, agli Internazionali BNL d’Italia scende in campo una grande eccellenza del nostro territorio: l’olio extravergine di oliva. Dal 28 aprile al 17 maggio, nel Fan Vill - facebook.com facebook