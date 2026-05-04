A quarant’anni di distanza, due membri della famiglia Binaghi sono tornati a conquistare il trofeo degli Internazionali d’Italia, che si svolgono a Villa d’Este. Nel 1986, il padre ha trionfato, mentre nel 2026 il figlio ha portato a casa la vittoria. Entrambi hanno portato a termine le sfide con successo, mantenendo vivo il legame tra passato e presente in questa prestigiosa competizione tennistica.

Papà Alberto vince nel 1986, il figlio Giovanni trionfa una settimana fa. Stessa gara (gli Internazionali d’Italia), stesso campo (quello centenario di Villa d’Este), stesso titolo conquistato quarant’anni dopo. Non succede spesso e certamente mai nelle 103 edizioni di questo torneo che mette in campo i talenti del golf amatoriale dal 1905. Ma la doppietta in casa Binaghi ha solide premesse, perché in questa famiglia milanese il talento si tramanda e si coltiva. Alberto oggi ha 61 anni, amateur d’élite (in nazionale già a 14 anni con in tasca diversi campionati italiani), dai 22 è professionista, prima giocatore (14 stagioni sul massimo...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Papà Alberto nel 1986, Giovanni nel 2026: i Binaghi agli Internazionali, qualcosa di speciale

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