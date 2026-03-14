Inter-Atalanta | Chivu punta su Esposito per la fuga Scudetto

Oggi alle 15:00 si gioca a San Siro la sfida tra Inter e Atalanta, un match decisivo per la corsa allo Scudetto. L’allenatore della squadra di casa ha scelto Esposito come possibile protagonista della partita, puntando su di lui per cercare di conquistare i tre punti e migliorare la posizione in classifica. La partita rappresenta un momento chiave del campionato.

Il palcoscenico di San Siro ospita oggi, alle ore 15:00, il crocevia per il riscatto della Serie A. Inter e Atalanta si affrontano nel big match della ventinovesima giornata, entrambe reduci da colpi durissimi: i nerazzurri di Chivu devono smaltire le scorie della sconfitta nel derby, mentre i bergamaschi di Palladino cercano di reagire al pesante passivo subito in Champions League contro il Bayern Monaco. Con il Milan che preme a -7, l’Inter non può permettersi ulteriori passi falsi per non riaprire definitivamente la corsa Scudetto. Chivu ridisegna l’assetto tattico orfano dello squalificato Bastoni e dell’infortunato Lautaro Martinez. In difesa spazio a Bisseck e Akanji, con Carlos Augusto adattato nel terzetto arretrato a protezione di Sommer. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter-Atalanta: Chivu punta su Esposito per la fuga Scudetto Articoli correlati Udinese-Inter, le formazioni ufficiali: Runjaic punta su Atta e Davis, Chivu con Esposito dal 1'Udinese e Inter si affrontano al Bluenergy Stadium per la 21ª giornata di Serie A. Formazioni ufficiali Udinese Inter: Runjaic punta su Davis, Chivu si affida a Lautaro Martinez e Pio EspositoFormazioni ufficiali Udinese Inter, gli schieramenti scelti da Runjaic e Chivu per la partita valida per la 21esima giornata Le formazioni ufficiali... Una raccolta di contenuti su Inter Atalanta Chivu punta su Esposito... Temi più discussi: Inter-Atalanta, le scelte di Chivu: Dumfries punta a una maglia da titolare. In attacco torna Thuram; Inter-Atalanta è Chivu contro Palladino: dal modulo ai giorni liberi, due tecnici allo specchio; Inter-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A; Pronostico Inter-Atalanta quote analisi 29ª giornata Serie A. Inter-Atalanta LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: a che ora e su quale canale vederla in tv, attese le formazioni ufficialiLa diretta live di Inter-Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Probabili formazioni Inter-Atalanta: riecco Thuram. Le sensazioni su Dumfries e ScamaccaProbabili formazioni Inter Atalanta - Le possibili scelte di Chivu e Palladino per il match della 29^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Intervista a Davide Frattesi e le parole delle legend Diego Milito e Walter Samuel In più Beatrice Merlo, Richi Agbonifo, quiz, stats e tanto altro Tutto nel Matchday Programme di Inter-Atalanta https://bit.ly/4uuSgbA - facebook.com facebook Intervista a Davide Frattesi e le parole delle legend Diego Milito e Walter Samuel In più Beatrice Merlo, Richi Agbonifo, quiz, stats e tanto altro Tutto nel Matchday Programme di Inter-Atalanta bit.ly/4uuSgbA x.com