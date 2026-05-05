L' Azalea di Airc anche in Toscana per la festa della mamma

Domenica 10 maggio si celebra la Festa della Mamma e, come ogni anno, i volontari della Fondazione Airc distribuiranno le azalee in diverse città italiane, tra cui alcune zone della Toscana. L'iniziativa prevede la vendita delle piante per sostenere la ricerca contro il tumore. La distribuzione si svolgerà in vari punti pubblici, con l'obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare l'opinione pubblica.

Firenze, 5 maggio 2026 – Domenica 10 maggio, Festa della Mamma, i volontari di Fondazione Airc saranno nelle piazze della Toscana così come nelle piazze di tutta Italia per distribuire l’Azalea della Ricerca, fiore diventato simbolo della salute al femminile, con l’obiettivo sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Azaelee Airc, ecco le piazze: cerca la tua città Un’azalea per la ricerca Fondazione Airc colorerà oltre 4.000 piazze in tutta Italia grazie a 600.000 Azalee della Ricerca, che volontarie e volontari distribuiranno con una donazione minima di 18 euro per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. L’Azalea è disponibile anche su Amazon, tutte le informazioni e i punti di distribuzione su azaleadellaricerca.🔗 Leggi su Lanazione.it

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