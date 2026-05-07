L'avvocato di Stasi ha commentato le intercettazioni di Sempio, affermando che Alberto dovrebbe essere rilasciato subito dal carcere. La sua reazione si è manifestata dopo aver letto i contenuti delle registrazioni, sottolineando alcuni passaggi ritenuti decisivi. La discussione si concentra sui dettagli emersi dalle conversazioni intercettate e sulle implicazioni legali che ne derivano. Non ci sono altre dichiarazioni ufficiali al momento.

"Di primo acchito, quando l'ho letta sono sobbalzata perché punta su un paio di passaggi che sono fondamentali. Se fosse confermato il testo dell'intercettazione e non fosse stata isolata, sarebbe agghiacciante e a quel punto l'obiettivo sarebbe quello di tirar fuori dal carcere Alberto Stasi il prima possibile". Sono queste le parole usate da Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, sui nuovi sviluppi del caso Garlasco, in una intervista a Realpolitik, condotto da Tommaso Labate, su Rete4. In merito alla richiesta di revisione spiega che "quando si fa la richiesta di revisione si può chiedere anche contestualmente la sospensione dell'esecuzione, in attesa del giudizio di revisione.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'avvocato di Stasi dopo le intercettazioni di Sempio: “Alberto fuori subito dal carcere”

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