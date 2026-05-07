Nelle ultime ore si sono diffuse intercettazioni che coinvolgono Sempio, scatenando reazioni nel mondo legale. Un avvocato ha commentato le conversazioni, definendole “agghiaccianti” e chiedendo che il suo assistito venga rilasciato al più presto. Anche l’avvocata di Sempio si è fatta avanti, cercando di offrire una spiegazione per le dichiarazioni captate, nonostante le circostanze sollevino molte questioni.

Anche l'avvocata di Sempio è intervenuta, provando a giustificare il suo assistito, nonostante le intercettazioni: "Lui non ha parlato con Chiara, lui stava semplicemente ascoltando una trasmissione o podcast e stava semplicemente scimmiottando una teoria che lui non condivide" “Se fosse conf.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, avvocato di Stasi Bocellari dopo intercettazioni di Sempio: “Agghiaccianti, Alberto fuori il prima possibile”

Notizie correlate

Garlasco, De Rensis e Bocellari dopo il presunto movente di Sempio: "Vogliamo tirare Stasi fuori dal carcere"La notizia del movente sessuale attribuito ad Andrea Sempio nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco è arrivata sul finire...

“Alberto Stasi fuori subito”. Garlasco, l’annuncio dell’avvocato ai microfoni di Rete 4Nuovi sviluppi clamorosi attorno al delitto di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, in provincia...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Mattino Cinque: Garlasco, parla l'Avvocato di Stasi, Giada Bocellari Video; Garlasco, Bocellari: Stasi fuori dalla scena inaspettato anche per noi. Ora subito la revisione; Garlasco, il piano di De Rensis e Bocellari per Stasi dopo il movente contestato a Sempio: Tirarlo fuori; Garlasco in Tv, Bocellari annuncia. Stasi è fuori dalla scena del crimine. E Panicucci tuona: Sempio? Una cosa non mi torna.

L'avvocato di Stasi: Intercettazione agghiacciante. L'obiettivo è tirare fuori dal carcere Alberto il prima possibileParla Giada Bocellari, legale del ragazzo condannato in via definitiva nel 2015 per l'omicidio di Chiara Poggi: Se ci fosse stata un'intercettazione analoga su di lui, sarebbe stato non all'ergastolo ... today.it

Garlasco, i legali di Stasi pronti per la svolta: Ora Alberto va fatto uscire dal carcereGiada Bocellari: Intercettazioni di Sempio agghiaccianti, se fossero confermate il quadro cambierebbe radicalmente ... affaritaliani.it

Giada Bocellari: «La notizia degli interrogatori Stasi l’ha scoperta in metropolitana perché mi ero dimenticata di aggiornarlo. Oggi ha avuto una reazione un po’ diversa davanti a quelle intercettazioni: non di ansia, ma di commozione». - facebook.com facebook

#Garlasco, l'avvocato Giada Bocellari: "Alberto Stasi meritava rispetto" #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com