L'avvocata di Stasi sulla revisione | Richiesta verrà fatta con ragionevole previsione di vittoria

L'avvocata di Alberto Stasi ha dichiarato che presenterà una richiesta di revisione del processo con l’aspettativa di una vittoria ragionevole. La professionista ha parlato a Fanpage.it, insieme ai colleghi che rappresentano l’imputato, senza fornire ulteriori dettagli sul contenuto della richiesta o sui motivi alla base di questa decisione. La difesa si prepara così a intervenire nuovamente nel procedimento legale in corso.

A Fanpage.it ha parlato l'avvocata Elisabetta Aldrovandi che, insieme ai colleghi De Rensis e Bocellari, difende Alberto Stasi. La legale ha parlato di indizi “corposi” contro Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. La difesa del 41enne, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, valuterà la revisione del processo dopo aver letto il fascicolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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