L’avvocata di Stasi ha dichiarato che, pur mantenendo un atteggiamento cauto, si sta già lavorando alla revisione del caso, in attesa della conclusione delle indagini da parte della Procura di Pavia. La sua attenzione resta rivolta alla situazione del proprio assistito, attualmente detenuto in carcere, e si dice determinata a seguire da vicino le evoluzioni del procedimento legale.

Pavia, 23 aprile 2026 – “ Restiamo prudenti. Da mesi ripeto che per la revisione dobbiamo aspettare la chiusura delle indagini della Procura di Pavia. E lo confermo anche ora. Indipendentemente da quelle che saranno le decisioni della Procura Generale di Milano: se la richiesta non dovesse partire da lì, la faremo comunque noi”. L’avvocata Giada Bocellari, che col collega Antonio De Rensis difende Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, non cambia né toni né strategia dopo l’incontro di venerdì mattina in Procura Generale a Milano del procuratore di Pavia Fabio Napoleone. Come...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bocellari, l’avvocata di Stasi: “Restiamo prudenti ma subito al lavoro sulla revisione. Un dovere verso Alberto rinchiuso in carcere”

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