La squadra avversaria arriva alla semifinale play-off con una serie di sette vittorie consecutive e si presenta come la formazione più in forma del girone E. La partita si disputerà domenica al Lungobisenzio e la Robur si prepara ad affrontare questa sfida con il massimo impegno. La squadra avversaria ha ottenuto risultati positivi nelle ultime gare, consolidando la propria posizione nella competizione.

E’ l’avversario decisamente più in forma del girone E quello che la Robur affronterà domenica al Lungobisenzio nella semifinale play–off. La formazione di Dal Canto infatti viene da una striscia di sette vittorie di fila (senza subire gol tra l’altro), l’ultima domenica contro il Montevarchi e in pratica ha vinto tutte le partite disputate dopo il 3-3 contro il Siena dello scorso 15 marzo. "I ragazzi devono essere contenti per quanto fatto fino ad oggi – ha detto il tecnico biancoazzurro dopo il successo sul Montevarchi – anche perché senza penalizzazione saremmo stati secondi da soli. Ora pensiamo alla prima partita dei playoff. Sono 630 minuti senza prendere gol? Stiamo bene sotto tutti i punti di vista e sono contento di aver dato spazio anche ad altri ragazzi che ne avevano avuto meno ultimamente.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’avversario. Lanieri in forma. Striscia di sette vittorie di fila

Notizie correlate

Il prossimo avversario. Lanieri ‘delusi’. Mister Dal Canto perde Bryan GioèPartito con l’etichetta di anti-Grosseto, il Prato, anche complice la penalizzazione di due punti (l’attesa è per l’esito del ricorso) è al momento...

Sinner-Zverev: i precedenti. Striscia aperta di vittorie per l’azzurro12: con quella di stanotte, tante saranno le sfide tra Jannik Sinner e Alexander Zverev.