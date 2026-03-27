Sinner-Zverev | i precedenti Striscia aperta di vittorie per l’azzurro

Tra Jannik Sinner e Alexander Zverev sono state disputate finora dodici sfide ufficiali. L’ultimo incontro si è concluso con la vittoria dell’azzurro, mantenendo aperta una serie di successi consecutivi contro il tedesco. La loro rivalità, iniziata diversi anni fa, si è sviluppata in varie fasi e tornei, con confronti che hanno coinvolto anche i quarti di finale contro altri avversari.

12: con quella di stanotte, tante saranno le sfide tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Un racconto, quello tra il numero 2 e il numero 3 del mondo, che parte anch’esso da lontano, come già era accaduto nei quarti contro Tiafoe. Se con l’americano si risale fino al 2019, con il tedesco la questione si è aperta nel 2020, e non in un luogo qualsiasi. Per chi non c’era, bisogna immaginarsi quell’annata: il post-Covid, un Roland Garros anomalo a settembre, le tribune vuote. Così si giocò l’ottavo di finale tra Sinner e Zverev sul Court Suzanne Lenglen. Fu una delle prime grandi dimostrazioni di forza di Jannik, che vinse per 6-3 6-3 4-6 6-3. Il... 🔗 Leggi su Oasport.it

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