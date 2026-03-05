Il prossimo avversario Lanieri ‘delusi’ Mister Dal Canto perde Bryan Gioè

Il Prato si prepara ad affrontare il prossimo avversario, con il tecnico Dal Canto che ha perso Bryan Gioè, mentre i lanieri si presentano delusi dopo un inizio promettente. La squadra, inizialmente vista come antagonista del Grosseto, si trova attualmente fuori dalla zona playoff, occupando il sesto posto con 41 punti, frutto di 13 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, con 35 gol segnati e 26 subiti.

Partito con l'etichetta di anti-Grosseto, il Prato, anche complice la penalizzazione di due punti (l'attesa è per l'esito del ricorso) è al momento fuori dalla griglia play off: la classifica dice sesto posto, 41 gettoni (13 vittorie, 4 pareggi, 9 sconfitte, con 35 gol segnati e 26 subiti). La squadra di Dal Canto, subentrato in corsa a Venturi, è oggi la grande delusa del campionato, etichetta che vuole togliersi nelle otto partite che rimangono, a partire dal derby con il Siena. Il mister per il match dovrà però fare a meno di uno dei suoi migliori marcatori: "L'Ac Prato comunica che gli esami strumentali effettuati sul calciatore Bryan Gioè (8 gol ndr), a seguito dell'infortunio riportato domenica contro il Cannara, hanno evidenziato una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra.