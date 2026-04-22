Secondo i dati rilasciati da Eurostat, il rapporto tra deficit e Pil dell’Italia dovrebbe attestarsi al 3,1% nel 2025, in calo rispetto al 3,4% del 2024. Nonostante la diminuzione, il valore rimane sopra il limite del 3% stabilito dall’Unione Europea. La stima indica che il paese continuerà a rispettare le soglie della procedura per deficit eccessivo, anche se si mantiene sopra la soglia richiesta dalla Commissione europea.

L’Eurostat stimail rapporto deficitPil dell’Italia al 3,1% per il 2025, in diminuzione rispetto al 3,4% registrato nel 2024. Con questo valore,inferiore al 3%, sembra escludersi una uscita del Paese dalla procedura europea perdisavanzo eccessivo, all’esame dalla Commissione Ue a inizio giugno nell’ambito del Semestre europeo. Inoltre, il debito pubblico del nostro Paese è salito al 137,1% del Pil, 2,4 punti percentuali in più rispetto al 134,7% del 2024, attestandosi alsecondo posto in Ue subito dopo la Grecia: in valori assoluti è salito da 2.967 miliardi a circa 3.096 miliardi. Il deficit èla differenza tra le entrate e le uscite di uno Statoquando queste superano le prime.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Eurostat, rapporto deficit/Pil dell’Italia in calo al 3,1%: si resta sotto procedura Ue

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