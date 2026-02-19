Lavoro in Europa | Giovani laureati a confronto stipendi svizzeri in testa e Italia in difficoltà

In Europa, i giovani laureati affrontano differenze significative nelle retribuzioni. La Svizzera offre stipendi molto più alti rispetto all’Italia, dove molti trovano ancora poche opportunità concrete. Un recente studio rivela che un neo-laureato svizzero può guadagnare almeno il doppio rispetto a uno italiano nella stessa fase di ingresso nel mondo del lavoro. Le aziende italiane spesso pagano meno, mentre in Svizzera le retribuzioni salgono rapidamente. Queste differenze influenzano le scelte di carriera dei giovani tra i vari paesi europei.

Europa del Lavoro: Giovani Talenti Divisi tra Retribuzioni e Opportunità. Il mercato del lavoro europeo offre prospettive diverse per i neo-laureati, con una marcata disparità salariale tra i vari paesi. Svizzera, Austria e Germania si confermano come i luoghi più vantaggiosi per iniziare una carriera, mentre l’Italia, pur mostrando segnali di ripresa, rimane indietro, con stipendi d’ingresso che spesso spingono i giovani a cercare opportunità all’estero. Questa situazione solleva interrogativi sulla capacità del paese di trattenere le proprie risorse umane e di competere a livello. Il Primato Svizzero e le Eccellenze del Centro Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Perché i laureati italiani scappano all’estero: stipendi doppi in Germania e investimenti universitari ultimi in Europa. I numeri del declinoMolti giovani laureati italiani cercano opportunità all’estero, attratti da stipendi più elevati e investimenti universitari inferiori rispetto ad altri paesi europei.

Laureati, l’Italia rincorre l’Europa: solo il 31,6% dei giovani ha il titolo, ma alle superiori supera la media Ue. I dati EurostatSecondo i dati Eurostat, in Italia solo il 31,6% dei giovani tra i 25 e i 34 anni possiede una laurea, rispetto alla media europea del 44,1%.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.