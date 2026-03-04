Confartigianato le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente Confartigianato | Toscana regione più esposta per il distretto orafo aretino

Confartigianato ha annunciato che la regione Toscana, in particolare il distretto orafo di Arezzo, è quella più esposta alle conseguenze del conflitto in Medio Oriente. La situazione militare in quella zona si è intensificata, portando a un blocco delle attività e a ripercussioni economiche per le imprese locali. La notizia è stata resa nota oggi, in un comunicato ufficiale dell’organizzazione.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Il prolungarsi dell'escalation militare in Medio Oriente e il blocco dello stretto di Hormuz, sta producendo ripercussioni economiche sempre più rilevanti per il sistema produttivo italiano, con effetti diretti e indiretti sulle imprese artigiane e sui distretti economici della provincia di Arezzo. Tra le regioni italiane, la Toscana risulta la più esposta in termini di incidenza sul proprio sistema economico. Le esportazioni manifatturiere verso il Medio Oriente, sulle quali incide per l'oltre il 70% il distretto orafo aretino, superano infatti i 4 miliardi di euro, pari a circa il 3% del PIL regionale. Una quota superiore a quella di Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.