Michele Menchetti ha proposto di sviluppare un nuovo polo produttivo nel settore orafo, diverso da quello di Dubai. La proposta riguarda il distretto orafo di Arezzo, dove si suggerisce di creare un centro di riferimento alternativo. La discussione si è svolta il 29 aprile 2026, con l’obiettivo di diversificare le sedi di produzione e commercio nel settore. La proposta è stata presentata in occasione di un incontro dedicato al settore orafo.

Arezzo, 29 aprile 2026 – . «Fino a oggi il modello Dubai ha dominato. Un hub per il commercio dei prodotti orafi via di transito verso Africa e Medio Oriente. I circa cinquanta conflitti in corso e i dazi imposti dagli Usa, hanno creato una situazione mondiale insolita. Il settore della gioielleria ha tirato per anni anche quello dei raffinatori e ad Arezzo abbiamo realtà a nove zeri come Chimet, Italpreziosi, Tca e Safimet che, nonostante un mercato instabile, continuano ad avere spalle solide grazie anche a due business importanti: l’oro da investimento da parte dei privati e del settore Bancario internazionale; il riciclo dei metalli preziosi dai RAEE.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Michele Menchetti sul distretto orafo aretino: “Creare un hub alternativo a Dubai”

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