A San Martino è aperta una posizione per un trattorista esperto nel lavoro nei vigneti. Le aziende agricole locali cercano un professionista qualificato per occuparsi delle operazioni con il trattore. I candidati interessati possono inviare la propria candidatura attraverso i canali indicati dagli annunci ufficiali o presso le aziende stesse. La selezione si concentra su chi possiede esperienza specifica nel settore viticolo.

? Cosa scoprirai Chi sono i candidati preferiti per questo incarico a San Martino?. Come si può inviare la candidatura per il posto in vigneto?. Quali sono i requisiti tecnici necessari per guidare i mezzi agricoli?. Quanto durerà il contratto iniziale prima del rinnovo stagionale?.? In Breve Candidature via email a [email protected] con specifica indicazione del profilo.. Patente B, auto propria e disponibilità a trasferte nella provincia di Chieti.. Contratto iniziale di 2 mesi con successivo rinnovo stagionale a tempo pieno.. Settimana lavorativa di 39 ore con orari variabili secondo necessità del vigneto.. Il Centro per l’impiego di Ortona ha avviato la ricerca di un nuovo trattorista per un’azienda agricola situata a San Martino sulla Marrucina, con l’obiettivo di gestire la cura del vigneto e la guida dei mezzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro nei vigneti: a San Martino si cerca un esperto trattorista

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