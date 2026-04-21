Sfida tra i vigneti | 240 atleti conquistano Col San Martino

Domenica 19 aprile, nel territorio di Col San Martino, si è svolta una gara che ha visto coinvolti 240 atleti. La competizione si è svolta tra i vigneti della zona, con i partecipanti impegnati in un esercizio di precisione lungo i pendii coltivati. La manifestazione ha attirato un gran numero di persone e ha coinvolto atleti provenienti da diverse aree.

Un esercizio di precisione tra i pendii coltivati ha portato 240 atleti a sfidarsi tra i vigneti di Col San Martino nella scorsa domenica, 19 aprile. La sesta tappa del Tour Trevigiano di orienteering ha trasformato il paesaggio agricolo in un percorso tecnico, dove la lettura della mappa si è intrecciata con la fatica fisica tra i centri abitati e le zone rurali. La competizione, che ha come scenario i rilievi che circondano le chiese di San Martino e di San Virgilio, è stata resa possibile dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Farra di Soligo e l’associazione Orienteering Tarzo. Gli agonisti hanno dovuto individuare diverse lanterne, ovvero i punti di controllo obbligatori, muovendosi tra il tessuto urbano e le pendenze dei versanti agricoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sfida tra i vigneti: 240 atleti conquistano Col San Martino Notizie correlate Incendio tra i vigneti eroici vicino alla chiesa di San Vigilio, vigili del fuoco al lavoroFARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Un incendio boschivo è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi sulle colline di Farra di Soligo, tra i vigneti eroici... Scontro frontale tra 2 auto sulla Sp26 tra Cavenago d'Adda e San Martino in Strada: 4 feritiCavenago d'Adda (Lodi), 7 aprile 2026 – Schianto frontale la sera di Pasquetta, lungo la provinciale 26, nel territorio di San Martino in Strada.