Lavoro ma non riesco a vivere | il volto della nuova povertà Il 13% di chi va alla Caritas ha un impiego

Sempre più persone che lavorano si trovano ad affrontare difficoltà economiche e sociali. Recenti dati mostrano che il 13% di chi si rivolge alle strutture di assistenza ha un impiego, ma non riesce a coprire le spese essenziali. Il lavoro non garantisce più stabilità e sicurezza, e molte di queste persone devono affrontare condizioni di vita precarie, tra cui il rischio di perdere anche il diritto a un alloggio dignitoso.

Avere un impiego non basta più per restare fuori dalla povertà. E perfino dormire in un letto sta diventando un privilegio fragile, precario, spesso stagionale. È il volto più duro che emerge dal nuovo rapporto Caritas della diocesi di Rimini: una fotografia sociale che racconta una provincia.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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