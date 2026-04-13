Péter Magyar è diventato recentemente protagonista di un dibattito pubblico legato alla sua figura e alla sua crescita personale. Da bambino, all'età di nove anni, vedeva nella sua cameretta una fotografia di un giovane avvocato che chiedeva il ritiro delle truppe sovietiche dall’Ungheria, simbolo di un periodo di grandi cambiamenti. Ora, è riconosciuto come uno dei volti della nuova Europa, dopo aver raggiunto una vittoria significativa nel suo percorso politico.

Aveva nove anni quando il comunismo crollò, e nella sua cameretta di bambino campeggiava la fotografia di un giovane avvocato che chiedeva il ritiro delle truppe sovietiche dall’Ungheria. Non il Vladimir Putin dei Carpazi che sarebbe diventato, ma il Viktor Orbán del 1989: simbolo di libertà, non di potere. Trentasei anni dopo, il 12 aprile 2026, con un’affluenza record del 77,8%, Péter Magyar ha messo fine a sedici anni di governo ininterrotto di quell’uomo, e lo ha fatto partendo esattamente dall’interno del sistema che lo aveva formato. Magyar nasce il 16 marzo 1981 a Budapest, da una famiglia di giuristi: la madre è stata giudice dell’Alta Corte, il nonno una figura di rilievo dello Stato: un ambiente privilegiato, cattolico, conservatore.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dal poster di Orbán in cameretta alla vittoria: chi è Péter Magyar, il volto della nuova Europa

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