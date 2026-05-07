Durante il congresso regionale della Uil Abruzzo, il rappresentante della confederazione ha sottolineato la priorità di tutelare la vita umana nel contesto lavorativo. Ha commentato la necessità di mettere in atto misure concrete per garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire incidenti sul luogo di lavoro. L’incontro si è concentrato anche sulla tutela dei diritti e sulla salvaguardia delle condizioni di lavoro.

MONTESILVANO (PE) – Grande attenzione, al congresso regionale della Uil Abruzzo, per l’intervento del segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri che ieri a Montesilvano ha ribadito: “Qualsiasi discussione sui contratti, sui salari, sui diritti rischia di essere insufficiente se non salvaguardiamo la vita umana: i due incidenti sul lavoro, di cui uno mortale, accaduti in questi giorni in Abruzzo, dimostrano che su questo tema dobbiamo fare ancora tanto. È sicuramente una questione culturale e, di certo, dobbiamo investire di più sulla prevenzione e sulla formazione, aumentare il numero delle ispezioni e degli ispettori, evitare le gare al massimo ribasso.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Lavoro, Bombardieri (Uil): “Dobbiamo salvaguardare la vita umana”

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