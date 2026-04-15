Un rappresentante sindacale ha dichiarato che i lavoratori sono stati impoveriti da contratti considerati pirata e sindacati non ufficiali. Ha inoltre chiesto al governo di aspettare prima di intervenire, proponendo un periodo di sei mesi per raggiungere un accordo attraverso il confronto in corso. La richiesta si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte nel settore lavorativo.

“Pensiamo che il governo debba attendere l’esito del confronto in corso. Chiederei al governo di aspettare e darci sei mesi di tempo per fare un accordo. Stiamo lavorando con le parti datoriali, con Confcommercio e Confindustria, a un accordo importante sulla rappresentanza”. Così il segretario della UIL Pierpaolo Bombardieri arrivando al Forum di Confcommercio. “Noi abbiamo già un accordo inter confederale – ha proseguito – che definisce i criteri di rappresentanza. Intanto sarebbe utile che le associazioni datoriali definissero i loro criteri di rappresentanza. Quello delle organizzazioni sindacali è basato sugli iscritti e sui voti”, ha aggiunto Bombardieri.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lavoro, Bombardieri (UIL): "Impoverito da contratti pirati e sindacati gialli"

Dl 1 maggio, Bombardieri: Lavoro impoverito da contratti pirata e sindacati gialli

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