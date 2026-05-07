Lavori viadotto Torbido galleria Piale e variante di Palizzi | vertice operativo in prefettura

Nella prefettura si è svolto un vertice del Comitato operativo viabilità, convocato dalla prefetta. La riunione ha riguardato i lavori sul viadotto Torbido, la galleria Piale e la variante di Palizzi, concentrandosi sulle criticità legate al restringimento della carreggiata in direzione sud sul viadotto Torbido e alle infiltrazioni presenti. Sono stati discussi gli interventi in corso e le eventuali misure per garantire la sicurezza della viabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La prefettura ha ospitato nei giorni scorsi una riunione del Comitato operativo viabilità, convocata dalla prefetta Clara Vaccaro allo scopo di affrontare le possibili criticità connesse al restringimento da parte di Anas della carreggiata direzione sud sul viadotto Torbido, alle infiltrazioni di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate A2, lavori sul viadotto Torbido: limitazioni al traffico tra gli svincoli di Reggio porto e GallicoLungo la A2, Autostrada del Mediterraneo, diramazione Reggio Calabria, è attivo unrestringimento della carreggiata tra gli svincoli di Gallico e... Leggi anche: Lavori di finitura impianti tecnologici della galleria Torbido: disposte chiusure notturne Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: ANAS sospende i lavori nelle gallerie Limina e Torbido per le festività di Ognissanti. Viadotto Torbido, lavori in corso tra Gallico e Reggio Porto: limitazioni e nuovi limiti di velocitàCarreggiata ridotta e limite di 60 km/h per interventi sulle sottostrutture; divieto di sorpasso in prossimità del cantiere ... corrieredellacalabria.it A2 Diramazione Reggio Calabria: restringimento sul viadotto Torbido per lavori di manutenzioneDisagi alla circolazione lungo l’A2 Diramazione Reggio Calabria per consentire interventi di manutenzione sul viadotto Torbido . Lo comunica ANAS, che ... reggio.gazzettadelsud.it