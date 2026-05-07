Lavori sulla provinciale devastata dalle frane | per dieci giorni sospensione temporanea della circolazione

Dal 11 al 22 maggio, sulla strada provinciale 302 tra San Cassiano e le zone limitrofe, la circolazione sarà sospesa temporaneamente. La misura è stata decisa a seguito di un'ordinanza della provincia di Ravenna, che ha disposto lavori di messa in sicurezza della carreggiata. La provinciale è stata interessata da frane che ne hanno compromesso la stabilità e la sicurezza.

A partire dall'11 e fino al 22 maggio per lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 302, Brisighellese-Ravennate, in località San Cassiano, a seguito dell'ordinanza della provincia di Ravenna è disposta la sospensione temporanea della circolazione. I lavori andranno a intervenire sui.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Lavori sulla provinciale Brisighellese: per dieci giorni sospensione temporanea della circolazioneA partire dall'11 e fino al 22 maggio per lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 302, Brisighellese-Ravennate, in località San... Un ponte di solidarietà da Faenza a Niscemi: tecnici dell'Unione a supporto della città devastata dalle franeCuore dell’intervento sarà l’avvio e l’impostazione delle procedure per consentire alla popolazione niscemese di accedere al Contributo di Immediato... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Lavori sulla provinciale devastata dalle frane: per dieci giorni sospensione temporanea della circolazione. Messa in sicurezza della Borgo Piave–Cisterna: un mese di lavori sulla strada provincialeLavori di messa in sicurezza sulla strada provinciale 16 Borgo Piave–Cisterna. Gli interventi, annunciati dalla Provincia, sono previsti a partire da lunedì 4 maggio; la durata stimata è di circa 30 g ... latinatoday.it Lavori sull’autostrada A14, resta un solo cantiereManca da completare la sistemazione della galleria ‘Vinci’ a Pedaso, devastata dalle fiamme dopo il terribile incidente del 5 aprile 2024 con un morto e ben undici feriti ... ilrestodelcarlino.it