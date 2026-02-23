Un ponte di solidarietà da Faenza a Niscemi | tecnici dell' Unione a supporto della città devastata dalle frane

Un intervento di solidarietà da Faenza a Niscemi nasce dall’esigenza di aiutare una comunità colpita da una grande frana. Tre tecnici dell’Unione della Romagna Faentina si preparano a partire mercoledì per offrire supporto tecnico e consulenza. La richiesta è arrivata dopo un incontro tra le due amministrazioni, viste le strutture danneggiate e le difficoltà di gestione. La presenza dei tecnici mira a valutare i danni e a pianificare interventi di messa in sicurezza.

Cuore dell’intervento sarà l’avvio e l’impostazione delle procedure per consentire alla popolazione niscemese di accedere al Contributo di Immediato Sostegno A seguito di un confronto istituzionale tra l’Amministrazione comunale di Faenza e quella di Niscemi, tre tecnici dell’Unione della Romagna Faentina partiranno mercoledì alla volta del comune siciliano, duramente colpito da una frana di rilevanti proporzioni che ha costretto numerose famiglie ad abbandonare le proprie abitazioni e ha inciso gravemente sul tessuto economico locale. Il rientro della delegazione è previsto per sabato. La missione rappresenta un primo supporto organizzato e prende forma da una richiesta di sostegno tecnico e gestionale maturata in seno al Dipartimento nazionale della Protezione Civile, anche grazie al raccordo garantito da Mimmo Fiorito, figura quadro presente a Faenza durante le fasi più critiche dell’alluvione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Niscemi colpita da frana: la Cisl offre supporto alla popolazione e sollecita interventi rapidi dalle istituzioni.Niscemi ha vissuto una giornata difficile dopo la frana che ha colpito la città.

La città che scivola da due secoli. A Niscemi le frane sono un copione che si ripeteA Niscemi le frane tornano a far paura.

